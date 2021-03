¿Cuándo sale Godzilla vs Kong? Fecha de estreno en México

Elevándose como la cuarta entrega del universo compartido de Warner Bros. y Legendary, “Godzilla vs. Kong” ya tiene confirmada su fecha de estreno en México.

La tan esperada pelea entre los Kaiju-eiga llegará a las salas de cine el 25 de marzo.

En México, el estreno en cada entidad está condicionad al semáforo epidemiológico y las restricciones sanitarias que haya en cada estado y municipio.

Legends will collide. Watch the long-awaited official trailer for #GodzillaVsKong , coming to theaters and streaming exclusively on @HBOMax *. *Available on @HBOMax in the US only, for 31 days, at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/ygUDjoXwT8

En estados Unidos se prevé que la película se estrene de forma simultánea en la plataforma HBO Max y en cines el 31 de marzo de 2021.

A promise was made, and it will be kept. #GodzillaVsKong in theaters and streaming exclusively on @HBOMax* March 31. Get tickets: https://t.co/a5EiPVyOc2



*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days, at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/fgRP1mur3l