Historia de éxito en cuarentena: de cerillito en super a famoso 'youtuber'

Ciudad de México.- El confinamiento y el acelerado proceso de digitalización ha resultado especialmente difícil para las personas de la tercera edad. Pero algunos, no se dejan vencer; durante el encierro, buscan entender y echar mano de la tecnología.

Carlos Elizondo está próximo a cumplir 80 años. Durante su juventud fue un exitoso emprendedor, primero al cargo de una empresa de transporte de personal, luego en un proyecto de electrificación para nuevas colonias.

"Después ya no pude seguir en otra cosa más; murió mi esposa, mis hijas se casaron y pues ya no tenía el pendiente de generar más dinero y dije: 'bueno, ¿qué más hago?'. Se me ocurrieron varias cosas", cuenta Elizondo, quien reside en Monterrey.

Un amigo le impulsó y le orientó a la hora de solicitar trabajo como empacador en la cadena de supermercados HEB. Jornadas de cuatro horas, un proceso fácil de colocación y la promesa de que "sale para la papa y sobra", convencieron a Tito Charly, como le llama de cariño su familia.

"Tengo siete años ahí y estoy muy contento; tengo bastante tiempo libre para atender a los nietos. Éste es mi último año, porque hasta los 80 puede uno trabajar ahí", confiesa el padre de tres y abuelo de seis.

Llegó la pandemia y los primeros exhortados a guardarse en casa fueron los ciudadanos de la tercera edad. Así que Tito, quien diariamente se llevaba entre 200 y 250 pesos en propinas, tendría que esperar para volver a las cajas de HEB.

Siempre inquieto y con ganas de crear, habló con algunos productores artesanales de carne seca, chorizo y queso que le permitieron etiquetar y distribuir sus mercancías.

"Me permitieron usar mi propia marca. Con eso iniciamos hace un mes, gustó y aquí andamos dándole duro. Mi hija me hace favor de ayudarme a recibir y surtir los pedidos", relata Elizondo.

Verónica, su hija menor y en palabras del propio Tito "la más pinga", lo exhortó a crear un canal de YouTube y compartir recetas en las que aprovecha los productos de su nueva marca.

"Me cayó un poco de sorpresa, pero siempre me han gustado los retos y así me preparo para trabajar cuando ya no se pueda en HEB; tener otra entradita.

Queso asado con tocino y chorizo, carne seca con piloncillo, y chiles chilaca rellenos de camarón y chorizo son algunas de las recetas que el entusiasta y recién estrenado youtuber ha posteado con ayuda de Verónica.

"Mi esposa fue muy buena cocinera, mi suegro también; aprendí de ellos, más ideas locas que se me ocurren", reconoce sobre los contenidos.

Su canal rebasó ya los 3 mil suscriptores. Su aspiración inicial era conseguir los 4 mil, pero animado por su hija ha aumentado la meta a 10 mil. La promesa es que los seguidores encontrarán una nueva receta de Tito Charly cada domingo.

Todavía recuerda entre risas cuando sus hijas le regalaron un celular y sus nietos lograron vencer su resistencia a comunicarse por Whatsapp.

"Compre un teléfono mejorcito y comencé a picarle, picarle y picarle; ahora ya me piqué y cada vez quiero saber más. Me estoy actualizando poco a poco.

"El Whatsapp ya está. Al YouTube todavía no le entiendo muy bien, pero ahí voy avanzando. Tengo un nieto que es una cuerdita en eso y es el que me ayuda".

Los productos de Tito Charly -queso 180 pesos (900 g), chorizo 45 pesos (200 g) y carne seca 45, 85 y 160 pesos (50, 100 y 200 g)- se venden en Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Chihuahua, Torreón y Guanajuato. Los pedidos se hacen a través de Whatsapp (81) 1102-6685.

"Siempre he sido positivo, me gusta ver adelante. No hay imposibles, siempre hay una forma", concluye el nuevo youtuber.