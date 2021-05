¿Cuarentena y cervezas? Will Smith se quita la ropa y muestra sus kilos de más

Will Smith a través de sus redes sociales ha mostrado cómo luce su cuerpo con kilos de más, producto de la pandemia.

En una primera imagen se ve al protagonista de "El príncipe del rap" posando en ropa interior y con chanclas mientras, al parecer, está hablando con otra persona. La fotografía aparenta que fue capturada de manera casual. El actor viste una chaqueta abierta que deja al descubierto si abdomen.

Will Smith posted this and his dad bod >>>>>>> ❤️ pic.twitter.com/hPJId011kn

Varios cibernautas celebraron la publicación de Smith, pues consideraron que su posteo ayuda a erradicar los estereotipos físicos y decir adiós a la gordofobia.

El protagonista de filmles como "Bad Boys", "Yo Robot", "Hitch" y "Proyecto Géminis" también posteó otra foto en movimiento sin toalla, sólo con ropa interior, en la que reflexionó:

"Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero SENTIRME mejor. No más muffins de medianoche… ¡esto es! ¡¡¡Me pondré en la MEJOR FORMA DE MI VIDA !!!!! Trabajar en equipo con @YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!", se lee.

LMAAOOO Will Smith play too much!!! He coming for that Summer ‘21 body!🤣💯💪🏽pic.twitter.com/68r7hiNdcY

— 935 KDAY (@935KDAY) May 4, 2021