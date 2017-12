Cuenta Fergie detalles de su adicción antes de ser famosa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de convertirse en madre de familia y exitosa solista, Fergie sufrió una fuerte adicción a la metanfetamina de cristal, la cual superó antes de ser famosa junto a sus excompañeros de Black Eyed Peas, los detalles sobre "su punto más bajo" los contó durante una entrevista para E! News.

En su diálogo con el periodista Nick Levine, de iNews, Fergie contó que logró vencer su adicción a la metanfetamina antes de su ingreso y de hallar reconocimiento y fama mundial con Black Eyed Peas. Era en los dorados años 90, donde su estrella comenzaba a brillar, informó SDP Noticias.

También te puede interesar: Fergie promociona su nuevo álbum con 'provocativas' fotos

Y narró sus momentos más tenebrosos: "En mi momento más bajo, estaba sufriendo de psicosis y demencia inducidas químicamente. Alucinaba a diario. Me tomó un año librarme de esa droga, de los químicos en mi cerebro y dejar de ver cosas. Estaba sentada por ahí y veía abejas y conejos".

"Me tomó un año librarme de esa droga, de los químicos en mi cerebro y dejar de ver cosas."

Por culpa de las drogas pensó que era perseguida por "la CIA, el FBI y un equipo SWAT" por lo que terminó ocultándose en la iglesia.

"Intentaron echarme, porque me estaba moviendo por los pasillos de forma loca, ya que pensé que había una cámara de infrarrojos en la iglesia tratando de verificar mi cuerpo. Pasé corriendo por el altar hacia un pasillo y dos personas me perseguían. Recuerdo haber pensado: 'Si salgo y el equipo SWAT está por ahí… Pero si no están ahí, entonces son las drogas las que me hacen ver las cosas y terminaré en una institución. Y si realmente son las drogas, de todos modos, no quiero vivir así más de esta manera".

“Salí de la iglesia. Obviamente no había un equipo SWAT, era solo yo en un estacionamiento. Fue un momento de liberación ".

Y finalizó: “Lo de las drogas, fue muy divertido... hasta que no lo fue. Pero sabes qué, agradezco el día que me pasó a mí. Porque esa es mi fortaleza, mi fe, mi esperanza de algo mejor”.