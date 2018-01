Así celebró Julián Gil el 'cumple' de su hijo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Matías Gregorio celebró su primer cumpleaños este 27 de enero en el Centro de Convivencia de la Ciudad de México.

De acuerdo con información del portal de noticias Televisa Espectáculos, el menor acudió a las instalaciones para reunirse, como cada sábado, con su padre el actor Julián Gil. A su ingreso varios medios de la prensa lo felicitaron, le dieron regalos e incluso le llevaron un pastel.

"Este sitio más que acercarme a él, me aleja".

La prensa le cantó 'Las Mañanitas', hecho que se viralizó rápidamente en varias cuentas de Instagram, donde se observa al pequeño acompañado por su nana.

Gil, de 47 años, se refirió al incómodo momento que pasó junto al bebé y destacó que no pudo celebrar de la manera que quería el cumpleaños. En entrevista con el programa 'Hoy', señaló que era la última ocasión que acudía a ver en esas condiciones a su hijo.

También te puede interesar: Julián Gil no pudo celebrar con Matías su primer añito

"Por el bien de Matías, mío y de mi familia. Creo que este sitio más que acercarme a él, me aleja, llevamos un año ya en esto (...) Si me tiene que caer el peso de la ley, la verdad que me caiga", enfatizó el argentino.

Con respecto al acuerdo que busca con Marjorie de Sousa, Julián Gil precisó que la actriz, de 37 años, rechazó el documento y que ella le envió un convenio, que jamás firmará.

El pleito entre la ex reina de belleza y el galán comenzó en abril de 2017, cuando ella anunció que estaban separados y que el menor se quedaba bajo su cargo.

De Sousa demandó a Gil, solicitando una pensión alimenticia de 200 mil pesos, hecho que él se negó a dar y contrademandó con una Nulidad de Reconocimiento de Paternidad.

El actor destacó en repetidas ocasiones que lo único que buscaba era una manutención equitativa y un régimen de visitas justa.