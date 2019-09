‘Cuñado’ de Peña Nieto es chamán y estuvo muerto cuatro minutos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses, Tania Ruiz Eichelmann ha estado bajo el lente público luego de destaparse que mantiene una relación con el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Pero dentro del círculo familiar de Tania existen diferentes personalidades no tan conocidas como ella, tal es el caso de su hermano Luis José Ruiz Eichelmann.

Aunque Luis José estudió actuación, desde hace algunos años decidió que su vida se desarrollaría en otro ámbito: el espiritual.

Incluso, en su perfil de Instagram el propio Luis José se autodefine como coach de vida, medium y chamán, así es como define este último.

En entrevista para la revista Quién, publicada este 25 de septiembre, el hermano de Tania habló en torno a su vida como coach de vida y chamán.

Luis José se autodefine como coach de vida, medium y chamán. (Cortesía)

La profesión de 'Lico', como le llaman de cariño, surgió luego de que enfrentó más de 10 paros cardíacos cuando tenía 29 años de edad.

"Hace cuatro años fui alérgico a un medicamento y tuve 12 paros cardíacos. Me revivieron con electroshocks. Entonces, sí te puedo hablar del mundo espiritual porque ya estuve ahí", explicó.

"Me vino una infección intestinal y me dieron un medicamento al que fui alérgico y no se dieron cuenta hasta tres días después. Mi corazón se empezó a acelerar demasiado, me empezaron a venir arritmias y taquicardias", recordó.

"Entonces, me mandan a terapia intermedia para estar más vigilado y cuando me empiezan a poner un catéter me impactó, y ahí fue cuando me viene el primer paro", puntualizó.

Luis José relató: "Fueron dos paros cardíacos y 10 fibrilaciones; el mayor tiempo que estuve muerto fueron cuatro minutos y medio. Ya no me podían regresar y ahí fue cuando sentí mucho amor, mucha paz, mucha conexión, estaba fundido en una luz blanca que me decía: 'Puedes quedarte aquí'.

Al recordar el momento donde enfrentó los 12 paros cardíacos, el hermano de Tania reveló que contactó a su abuelo paterno, "y me dijo que no era mi momento, que estaba esperando a mi abuela que apenas falleció en noviembre pasado".

En este contexto, el hermano de Tania también recordó que esa luz blanca lo hacía echarse para atrás, "pero había una parte de mí que me decía: 'Esto que estoy sintiendo, este amor hay que bajarlo a la Tierra'. Y la luz me decía: 'Es tu opción'. Estuve muy mal", sentenció.

'Lico' resaltó: "Somos seres de luz a final de cuentas, estamos viviendo una experiencia humana que tarde o temprano va a terminar".

Sin embargo, Luis José admitió que previo a los paros cardíacos que sufrió, sí contaba con cierta intuición, aunque poco desarrollada.