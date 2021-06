Chuponcito se quita maquillaje y responde a las acusaciones de acoso.

José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se quitó el maquillaje y la peluca para hablar frente a las cámaras de su canal en Youtube, de dos acusaciones de mujeres que lo acusan de acoso sexual y extorsión.

El comediante, que durante 42 años no había mostrado su rostro sin el maquillaje de payaso, dijo que fue algo muy difícil de hacer, sin embargo considero necesario para agradecer el apoyo que le han dado sus seguidores, amigos y familiares.

Sin dar nombres ni detalles de los señalamientos, Chuponcito pidió que no lo juzguen y que esperen a que los abogados y las leyes den el veredicto de la situación.

"Es para mí, triste el haberme quitado el maquillaje después de 42 años; 42 años llevando bien una carrera, intachable, y que salgan personas… no puedo decir el nombre, porque sería dañar a familias, a amigos, y no quiero", expresó sin poder contener el llanto. "Por primera vez me voy a quitar mi nariz, aquí la dejo (...) es difícil hacer esto, yo no quería que fuera así".