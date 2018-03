Actriz de 'Sex and the city' quiere ser gobernadora de Nueva York

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Cynthia Nixon, conocida por interpretar a Miranda Hobbes en la serie "Sex and the city", se postulará como candidata a la gubernatura de Nueva York.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Nixon anunció su candidatura, informa el portal Milenio.

"Amo a Nueva York, y hoy anuncio mi candidatura a gobernadora. Únanse a nosotros", publicó y acompañó el mensaje de un video en el que relata que ha crecido en Nueva York y que en la misma ciudad vive con sus hijos.

También te puede interesar: Este es el tuit que metió en problemas a la 'Mujer Maravilla'

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

"Nuestros líderes nos están abandonando, estamos en el estado más inequitativo de todo el país, con increíble riqueza y pobreza extrema, la mitad de nuestros niños en otras ciudades viven en la línea de pobreza, ¿cómo dejamos que esto sucediera?", dice a lo largo del video.

Además de actriz, Nixon es una activista conocida en Nueva York por trabajar en causas de mejora de educación en escuelas públicas y derechos de la población LGBTI.

La actriz se enfrentará al actual gobernador, Andrew Cuomo, quien ya anunció que buscará la reelección.

Thank you so much -- overwhelmed by your support. Don't miss your chance to be a Day 1 Founding Donor. Contribute now: https://t.co/RM4eeR1WKS pic.twitter.com/5HBSr7YBcM