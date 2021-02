¡Daft Punk al descubierto! El dúo francés fue visto sin sus cascos en Guadalajara

MÉXICO.- Con el anuncio de la separación de Daft Punk seguro el recuerdo de su único concierto en Guadalajara será mejor atesorado por los poco más de 8 mil asistentes de ese día.

Estos afortunados seguidores del dúo francés no tenían idea que la presentación de hace casi 14 años, en el Auditorio Telmex, sería la única que gozarían, pues, aunque ya no ofreció más tours mundiales como el de Alive 2007, la esperanza de volver a verlo en vivo nunca se agotó, hasta hoy.

Y quizá para algunos pocos el recuerdo sea aún más valioso, pues después de aquel show, el 4 de noviembre de ese 2007, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se enfilaron al ahora extinto bar de música electrónica La Santa (que estaba ubicado sobre la calle Efraín González Luna), a seguir el festejo.

Ahí el dueto convivió con otros músicos, entre ellos Giancarlo, de Telefunka. Y para disfrutar como se debe la fiesta, los músicos no portaban sus distintivos cascos, momento que fue captado por MURAL.

Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter / Agencia Reforma

Así fue el Show de 'Daft Punk' en Guadalajara

El show fue una experiencia ejemplar, basada en un juego de luces que acompañaron cada uno de los cortes y en el regreso a los tiempos del house francés noventero, cuando el par de "robots" llegó para revolucionarlo todo.

En el set del Coloso de Belenes predominaron las canciones del disco Discovery (2001), mezclados de forma sutil con los temas de su material, Human After All (2005), lo que dio lugar a un viaje desde el house más funkie hasta el electro más duro y sintético.

El repertorio fue evolucionando hacia el primer house con el que la dupla se dio a conocer a nivel internacional. "One More Time", "Face to Face" y "Harder, Better, Faster, Stronger" fueron de los más ovacionados, además de los hits "Da Funk" y "Around the World".

Toda esa odisea interestelar se realizó también en una pirámide que protegía a los DJs, con una enorme pantalla de proyección al fondo y paneles de luces LED alrededor.

Al final, los músicos, con sus cascos, encendieron los bordes de sus trajes espaciales con el escenario en total oscuridad.

Cabe mencionar que el show de 90 minutos, del 4 noviembre de 2007, y en sus otras fechas en Monterrey y Ciudad de México, es recordado como uno de los mejores conciertos que se han dado en el país, y podría decirse que dividió a los mexicanos entre los que fueron al show y los que lamentarán por siempre habérselo perdido.

