Líder de Gorillaz elogia la voz de Bad Bunny tras grabar “Tormenta”

Como poseedor de una voz única con la que no puede competir, definió Damon Albarn, vocalista y líder de Gorlliraz, a la de Bad Bunny, con quien canta “Tormenta”, que es parte del álbum “Cracker Island”, de la banda inglesa.

A un día de haber sino lanzado en el canal de YouTube de la agrupación, el tema ya se ubicaba en el número 7 de las tendencias musicales de la plataforma y acumulaba 1.2 millones de visitas.

Gran parte de la canción es interpretada por el puertorriqueño y cuenta con unas pocas intervenciones en inglés de Albarn, quien, según CNN, reconoció no poder competir con la voz de “San Benito”.

Cracker Island is out today!! 10 tracks including collaborations with @tameimpala, @StevieNicks, @beck, @sanbenito, @Thundercat, #AdeleyeOmotayo & @bootiebrownOG. Available on vinyl, CD, cassette and digital at https://t.co/pYEwlDTNJd pic.twitter.com/ndc9yJZQcQ