GHANA.- La actriz ghanesa Rosemond Brown, conocida como Akuapem Poloo, por publicar una foto en la que aparece desnuda junto con su hijo de 7 años fue sentenciada a 90 días de prisión. La imagen la publicó el pasado mes de junio en su Instagram y tras un juicio de casi 10 meses, se le dictó sentencia la semana pasada.

Los abogados de la actriz presentaron una solicitud para apelar esta pena bajo dos motivos esenciales. En primer lugar, se trata de la primera vez que delinque Akuapem, su historial es blanco y el delito por publicar el "nude" es un delito menor para la dura sentencia.

En segundo lugar, los abogados argumentan que la pena tiene que quedar en una simple multa y no una pena privativa de libertad, como estableció el Tribunal Superior de Accra. La polémica sentencia se ha hecho sentir en el mundo entero, incluso la estrella del rap estadounidense Cardi B apoyó a la actriz en redes sociales.

"He visto a muchos estadounidenses hacer sesiones de fotos como esa. Aunque no es mi estilo, no creo que ella fuera más sexual, es una idea natural. Creo que la cárcel es un poco dura. Tal vez la libertad condicional en las redes sociales o el servicio comunitario", escribió Cardi B en Twitter.