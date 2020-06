Las mujeres transgénero son mujeres: Daniel Radcliffe

Ciudad de México.- En un ensayo que el actor Daniel Radcliffe escribió para el sitio web The Trevor Project, respondió a la postura de J.K. Rowling, escritora de la famosa saga que él mismo protagonizó: Harry Potter.

El fin de semana Rowling generó una polémica tras escribir unos tweets en los que se manifestó sobre la identidad de género de las personas trans, por lo que muchos usuarios la criticaron.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.