Danna Paola se aprovecha de su Mala Fama

Fidel Orantes

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Que si terminó con fulano para andar con mengano, que si subió de peso o está muy flaca, que si planea casarse... bueno, a Danna Paola le han inventado hasta que se casó en secreto.

Todos los chismes y habladurías abrumaron a la cantante, pero finalmente decidió capitalizar lo que dicen de ella para componer "Mala Fama", su más reciente sencillo que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

"Me di cuenta de que de eso quería hablar. Quería una canción sobre si salí, me di o me besé con no sé quién. He sido la soltera de toda la vida y nunca hablo de mi vida personal ni de mis novios ni de mi privacidad porque de verdad me gusta mantenerla para mí.

"También era burlarme un poco de mí misma. No me preocupa lo que digan de mí, de con quién estoy y con quién no. Todo lo contrario, soy una persona libre, una mujer que decide con quién estar, a la hora que sea y con quien sea", dijo la intérprete en entrevista telefónica desde Madrid.

Con sonidos pop y urbanos, coescribió el tema junto a Andy Clay y Andrés Saavedra. La también actriz lo describe como pegajoso, bailable y con un mensaje de empoderamiento femenino porque en él plasma que ninguna mujer necesita de alguien más para sentirse plena.

Pero si hoy puede hasta mofarse de lo que digan de ella es porque, tras 20 años de carrera, ha logrado una madurez personal y profesional. De hecho, asegura que ya no vive en su "mundo de caramelo".

"He aprendido a no dejarme enganchar o que me afecte a nivel emocional y personal. Hubo una etapa en la que claro que me afectaba muchísimo. Justamente ese todas esas experiencias (que he vivido como figura pública) y haber pasado por tantas cosas los últimos tres años de mi vida, me han hecho hoy decir: 'Me vale'".

Para no entrar en más detalles, prefiere reservarse qué cosas de las que han dicho sobre ella son verdaderas y cuáles no.

En lo que insiste es que está tranquila con las decisiones que ha tomado, que sus seres queridos la apoyan y que con su regreso a la música busca ser sincera.

"Justamente por eso estoy escribiendo mis propias canciones, por algo en mi próximo álbum vienen temas de todas mis experiencias a nivel personal y de todo lo que me ha pasado.

"Mi carrera no se ha basado en escándalos, es lo que menos he querido y (la canción) es un poco burlarte de eso y reírte de ti mismo", añadió.

Paralelamente a la promoción de su nuevo sencillo, la mexicana está en medio de la grabación de la segunda temporada de la serie española Élite, que, según adelantó, será más atrevida que la primera.

"Estoy viviendo una dualidad muy interesante. Es la primera vez que literalmente estoy haciendo ambas actividades, que me estoy dividiendo la cabeza y el cuerpo en dos porque estoy viajando y haciendo millones de cosas.

"Lo que más me gusta es que estoy ciento por ciento haciendo lo que realmente me apetece y quiero. Nadie me está poniendo qué hacer y qué no".