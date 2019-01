Acusan a Danna Paola de 'copiona' por esta canción

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Varios usuarios criticaron duramente a la cantante ya que su nuevo sencillo guarda muchas similitudes con la canción de la artista internacional.

De acuerdo a Vanguardia, tras su participación en la serie de Netflix “Elite”, Danna Paola ha decidido continuar con su carrera como cantante, por lo que ya trabaja en su nuevo sencillo “So Good” del cual dio un breve adelanto a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram BTS #SoGoodRemix + @hrvy 💋 Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 15 Ene, 2019 a las 5:15 PST

Sin embargo los internautas no lo tomaron muy bien que digamos, puesto que encontraron supuestas similitudes entre su canción y el tema “Havana” de la artista internacional Camila Cabello.

"Suena como una mezcla de ‘Havana’ con ‘I Like It’”; Cuidadito con el inglés”; Me hace recordar a Camila Cabello”; No sé por qué me suena a Camila Cabello”; ¿La rinoplastia fue para bien o para mal?”; Suena a copia”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron leer en dicha publicación.