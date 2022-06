Huelen muy feo: Danna Paola es criticada por odiar las monedas

Danna Paola fue duramente criticada por sus fans luego de que esta mencionara que no le gusta traer efectivo en su cartera, en especial monedas, ya que huelen muy feo.

A través de una entrevista para Vogue, la cantante mexicana compartió que es lo que siempre lleva en su bolsa, y mientras sacaba varios artículos todo parecía ir muy normal, hasta que llegó el momento de sacar la cartera. La también actriz dijo algo sobre el efectivo que varios internautas lo tomaron como falta de humildad.

“No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, aparte de que… huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé, no me gusta traer monedas” dijo la intérprete de “Mala fama”.

El video en Tiktok, varios usuarios emitieron su opinión, unos rogaron que no perdiera la humildad, otros mencionaron que los ricos no necesitan monedas, pero también se pudo ver que entre los cometarios hubo una persona muy dolida, ya que asegura que con “monedas compraba sus discos”.

“Con esas monedas compraba tus discos”, “Ay, Danna porfa no caigas en el error de muchos que se sienten en las nubes”, “no le gustan las monedas, ya que no tiene la necesidad de usarlas”, “no diría lo mismo si es con lo único con lo que puede pagar”, escribieron los internautas.

¿Qué lleva Danna Paola en su bolsa?

La protagonista de “Élite” dejó ver qué es lo que lleva casi siempre en su bolsa del diario, además de que destacó que si pudiera compararla con la bolsa de algún personaje sería con la fanática de las manchas “Cruella de Vil”

Estos son los accesorios que necesita Danna en su día a día: