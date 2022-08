Danna Paola rompe las redes con el video oficial de "Xtasis"

El “éxtasis” de Danna Paola volvió a ser tendencia en redes sociales tras la publicación del video oficial de su nuevo sencillo, que sin duda es uno de los éxitos del momento.

Las instalaciones del Metro de la Ciudad de México fueron uno de los escenarios que la intérprete de "Sodio" eligió para su nuevo clip, que hasta el momento tiene más de 25 mil visualizaciones, a solo minutos de su estreno.

El 11 de agosto la cantante lanzó su nuevo material musical que fue esperado con ansias por sus fans, quienes rompieron las redes ante la difusión de la canción “vibra deliciosa”.

A través de redes sociales, la también actriz ha compartido diversas fotografías de su nuevo proyecto, que asegura es su canción favorita:

"La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar… gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S de verdad es mi canción favoritaaaaaaaaaaaaa, me empodera, me vuelve locaaaaa, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoyyyyy", publicó Danna en su cuenta oficial de Instagram.