Danna Paola, ¿vetada de Televisa? entérate de la verdad

Ciudad de México.- Hace unos días se realizaron los Premios Juventud, en los que destacó el homenaje que hizo Danna Paola a Selena Quintanilla; sin embargo, llamó la atención que la actuación de la actriz de "Élite" fuera eliminada en la transmisión que hizo Televisa, empresa para la que trabajó en sus inicios.

Danna Paola ha obtenido fama internacional gracias a su participación en la serie de Netflix, en la que dio vida al personaje de Lu, razón por la que sus seguidores de todo el mundo se extrañaron al no verla durante la transmisión.

Como era de esperarse, los rumores comenzaron de inmediato. Al respecto, la presentadora de espectáculos Flor Rubio aseguró que la actriz fue vetada porque rechazó un papel que le ofreció la televisora.