Danna Ponce pide a las mujeres alzar la voz contra el abuso

"Debes proteger a otras mujeres de lo que a mí nadie me protegió", fue como Danna Ponce, la joven que acusó a Coco Levy de presunto abuso y acoso sexual, inició una charla virtual sobre su caso y el de otras chicas que se han sumado a los señalamientos en contra del productor.

La actriz, de 22 años, lamentó que el abuso siga siendo normalizado y que a las mujeres se les enseñe a ser sumisas ante hombres que buscan aprovecharse de ellas, en lugar de darles armas para defenderse y poder actuar contra quienes las violentan.

"A mí nadie me lo dijo, nadie me dijo cómo lidiar (con esto), porque te enseñan a ser sumisa a siempre sonreír y a ser linda; porque si eres linda, vas a ser protagonista de la novela", señaló a través de Instagram.

Pero Danna no fue la única que decidió romper el silencio, María Bobadilla, otra joven actriz que también fue víctima de los presuntos abusos de Levy, quiso compartir su experiencia con el objetivo de conseguir justicia y contribuir a que lo que vivió no vuelva a repetirse con nadie más.

En este sentido, Ponce explicó la importancia que tiene que las mujeres sigan uniéndose para luchar y exigir el ser escuchadas, ya que, sólo así, las personas lo pensarán dos o tres veces antes de cometer algún tipo de delito.

"No queremos contar la historia (con Coco Levy) porque se cuenta por sí sola, pero sí darle la importancia a la lucha que estamos consiguiendo en esta cuestión, que la verdad nunca me imaginé que iba a ser tanto el impacto en cuestión de que actores y actrices se sumaran, porque es un medio súper difícil", agregó Ponce.

Además, Danna destacó que ha llegado a temer por las represalias en su contra, pero está convencida de que el miedo no puede ser mayor a las ganas de lograr un cambio, de lograr que deje de normalizarse que las mujeres tienen que hacer a un lado su dignidad para poder conseguir un trabajo.

Incluso, mandó un mensaje a todas aquellas famosas que han tratado de minimizar sus declaraciones:

"Hay que crear una educación en cuestión de cómo tratar a las personas que se atreven a hablar. Estaba escuchando a Andrea Legarreta, a Lorena Herrera, que han hecho de menos la cuestión y dicen que no hay que hacer un escándalo. No es un escándalo, es una lucha por derechos humanos, porque no tendría que estar pasando y que ellas tengan el machismo muy interiorizado es súper doloroso".