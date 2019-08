Danny Trejo 'Machete' salva a bebé atrapado en auto volcado

Agencia

CALIFORNIA.- Danny Trejo actor conocido por darle vida al famoso personaje mexicano ‘Machete’, se convirtió este miércoles en un héroe al salvar a un bebé que había quedado atrapado en un automóvil volcado tras un accidente de tráfico en Sylmar, California.

De acuerdo a Infobae, el actor paseaba entre la Avenida Jackman y la calle Hubbard, en el vecindario de San Fernando Valley, cuando fue testigo de una violenta colisión entre un SUV y un coche.

"Una mujer se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra el Ford Explorer, que volcó", contó Trejo en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense NBCLA.

Una cámara de vigilancia de la zona captó el momento en que Trejo, vestido con una camiseta blanca y una gorra gris, corrió a auxiliar a los heridos. Él fue el primero en llegar al lugar del accidente. Al ver al menor en la parte trasera del SUV, gateó para alcanzarlo y ponerlo a salvo.

"[El niño] estaba muerto de pánico. Le dije, OK, ahora tenemos que usar nuestros superpoderes. Así que grité 'Superpoderes' y los dos empezamos a gritar 'Superpoderes'. Le dije, haz esto, con los músculos. Y él dijo "músculos", contó a The Hollywood Reporter.

Cuando Danny Trejo intentó cargar en brazos al bebé, no pudo desbloquear el cinturón de seguridad. Una mujer, trepó a través de la otra ventana para desabrochar el cinturón, y así el actor pudo sacar al menor.

El famoso de ascendencia mexicana permaneció con el bebé todo el tiempo, mientras los bomberos realizaban la maniobra para sacar a su madre, atrapada en el automóvil.

"Tenemos una especie de vínculo. Me quedé con él lejos del accidente", confirmó Trejo.

Tanto las dos conductoras involucradas en la colisión como el menor fueron trasladados al hospital más cercano. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que sus lesiones eran leves, y que no se temía por sus vidas.

"La única cosa que salvó a ese pequeño fue el asiento en el que iba, gracias a dios", dijo el actor.

El protagonista de Machete, Trejo, cuenta con una larga filmografía: es conocido también por sus apariciones en Breaking Bad, Desperado o Heat, entre otras producciones. Además de actor, es empresario y propietario de varios locales al sur de California, como Trejo's Tacos y Trejo's Coffe & Donuts.

"Todo lo bueno que me ha pasado en la vida, ha sido como consecuencia directa de ayudar a alguien – todo", dijo el famoso.

