¿'Dark Phoenix' transcurre en el mismo universo de los Avengers?

MÉXICO.- No es una locura, realmente hay una referencia del universo de Marvel en el recién estrenado tráiler de Dark Phoenix.

Los fanáticos de los mutantes se dieron cuenta que había un elemento en particular que no se adecuaba con los demás, ya que no es algo que se haya visto con tanto detenimiento en las otras cintas de X-Men.

El detalle en cuestión es algo sencillo, pero muy impactante que por un momento une a los dos universos cinematográficos: en el minuto dos, justo en la escena en la que los mutantes están siendo transportados y custodiados por soldados, aparece el nombre del MCU, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

A pesar de que todo pasa tan rápido, se logra distinguir que en los uniformes de los custodios están las letras MCU, las cuales pueden ser una clara referencia al Marvel Cinematic Universe, u otra cosa totalmente diferente.

¿Burla o coincidencia?

Según comentan varios seguidores de los X-Men, las siglas en realidad significan Mutant Containment Unit o Mutant Control Unit, que no es más que la agencia que creo Henry Peter Gyrich para poder controlar a los humanos con superpoderes.

Esto implicaría que no se trata de una referencia como tal, sino una coincidencia sumamente incómoda que llega a rayar en lo burlesco.

Lo último se dice porque podría señalar la compra que Disney hizo sobre Fox, donde Fox al ver que no le queda otro camino se está tomando con humor dicha transacción. Cualquiera que sea la razón es interesante ver este tipo de particularidades en cintas de mundos totalmente diferentes.