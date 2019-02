Series de Marvel podrían regresar pero hay un problema...

Agencia

MÉXICO.- El futuro de los integrantes de The Defenders nunca pareció tan claro como hasta ahora que se rumora podrían volver a la pantalla chica.

Tras hacer infelices a cientos de fanáticos con la repentina cancelación de sus series en Netflix, hoy se ha dado a conocer que Iron Fist, Luke Cage y Daredevil seguirán salvando al mundo, pero en una nueva plataforma.

El que los superhéroes se cambien de domicilio se debe a la mala relación que están llevando Marvel TV y Netflix, donde ésta última quiere sacar por la puerta de atrás las producciones de la primera, razón por la que se cree que este mismo año se desharán de Jessica Jones y The Punisher, indicó el portal de noticias Unocero en su sitio web.

También te puede interesar: Kate y Meghan logran separar a William y Harry

De acuerdo con las palabras de Jeph Loeb, presidente de Marvel TV, las series volverían siempre y cuando todos los factores involucrados jueguen a su favor:

“No me sorprendería si alguna de esas cosas (las series) resurgiera. Eso depende del showrunner, depende de la disponibilidad del reparto, todas esas cosas. No es como que fuéramos una serie de doctores que se canceló por culpa de baja audiencia. Estas son series que tienen razones muy diferentes (para terminar) de las cuales no tengo permitido hablar, pero al final del día son cosas que no deberían importarle a nadie. Esa fue una situación en la que Netflix tomó la decisión y nosotros no tuvimos nada que decir al respecto”.Este tipo de declaraciones dejan entrever que el próximo hogar de los héroes posiblemente sería Disney + o Hulu, plataforma en la cual se estrenarán cuatro series animadas de Marvel que estarán dirigidas a un público adulto.

Ahora sólo queda cruzar los dedos y ver qué es lo que le espera a The Defenders en tiempos actuales donde la competencia es más reñida que antes.