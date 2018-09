¡Atención fans! Presentan nuevo tráiler de 'Daredevil'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El nuevo avance de la serie de Daredevil de Marvel y Netflix trae de vuelta a Vincent de D’Onofrio para hacerle frente al Demonio de Hells Kitchen.

Dentro de la vorágine de pósters y nuevos avances de la tercera temporada de Daredevil llega un nuevo tráiler en el que aparece Vincent de D’Onofrio, quien da vida a Willson Fisk, el temible enemigo del Hombre sin Miedo, en la que promete ser una historia de venganza, informó Vanguardia MX.

En el nuevo teaser liberado por Netflix, aparece el personaje de Fisk, también conocido como Kingpin, luciendo el característico traje blanco que lo distingue en los cómics, mientras que en las escenas finales aparece un Charlie Cox interpretando a un Daredevil maltrecho que se deshace de sus pertenencias en el fuego.

El tráiler, por su parte, es musicalizado apropiadamente con el tema “Burn”, del cantautor Cody Crump, cuya letra hace referencia precisamente a un mundo que se encuentra en llamas.

De acuerdo con sitios especializados, la nueva temporada podría estar inspirada en el arco argumental Born Again, en el cual la doble identidad de Matt Murdock/Daredevil es revelada públicamente y pierde su licencia como abogado.

A Cox y D’Onofrio se les unen nuevamente Deborah Ann Woll y Elden Henson, así como los recién llegados Joanne Whalley y Wilson Bethel. Mientras tanto, a menos que ocurra un cambio drástico de último minuto, el estreno de la tercera temporada de Daredevil se espera para el próximo viernes 19 de octubre en Netflix.

Look who's back in black. @EW has new photos from #Daredevil season 3, and showrunner @erikoleson reveals details on Matt's risky (and Fisk-y...? sorry) return: https://t.co/TIPVYni9d7 @Daredevil pic.twitter.com/yZKlQdcTAs