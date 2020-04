David Guetta ofrece show para sus fans

México.- Mediante un show digital trasmitido por YouTube, el DJ francés David Guetta deleitó a sus fans desde Miami con el fin de brindar entretenimiento, ante la pandemia global de Covid-19 que vivimos actualmente.

Desde diferentes partes del mundo, los fans del artista se conectaron minutos antes, en espera a que diera inicio el espectáculo que comenzó con el tema “Titanium”.

El DJ también realizó dicho concierto con el propósito de invitar a sus seguidores a donar dinero para apoyar a quienes han sido afectados por el coronavirus: “Tu y yo nos necesitamos en este momento, hoy estamos todos juntos”, dijo para promover su determinación.

“Las donaciones se llevarán directamente a la Organización Mundial de la Salud, para ayudar a los necesitados en tiempos difíciles”, escribió el artista en la descripción, al pie de su transmisión digital.

“Estamos en casa pero estamos todos juntos hoy”, expresó el disc-jockey, quien también tocó los temas “Superstar DJ”, de Jack Black; “When Love Takes Over”, “Lose Control”, de Seska y cerró el bloque con “Love Don’t Let Me Go”.

“Ahora quiero ver un doscientos mil”, dijo para motivarlos a continuar con las donaciones. “África, India, Argentina, Francia, no importa de dónde seas, hoy estamos juntos en esto”, agregó David.

El francés continuó deleitando al público con Play Hard, 2u y Love Is Gone, además de mezclas en las que incluyó canciones como Ride It, de Regard y The Leaving Sun, de Marco Bertek.

“Quiero verte Francia, Estados Unidos, Israel, saquen sus banderas, ayudemos, quiero verlos donar algo de dinero”, dijo mientras tocaba Technologic, originalmente de Daft Punk y Put A Record On, de Matt Sassari.

“Con un dólar que dones, vas a hacer una gran diferencia, muchas gracias a los que han donado, por favor dona”, dijo antes de tocar una mezcla con The Spirit, de Butch, para dar paso a Shot Me Down, que los espectadores bailaron con emoción.