¡A terapia!, actriz de Star Wars no pudo con la fama

ESTADOS UNIDOS.- Daisy Ridley, quien interpreta a 'Rey' en Star Wars, reveló en una entrevista que acudió a ayuda profesional, luego del estreno de la película. “Star Wars me llevó a terapia”, dijo a The Telegraph. “Desde que era adolescente he sufrido ansiedad, tendría que haberlo hecho mucho antes, pero de repente me di cuenta de lo bueno que es hablar de estas cosas. Vivir todo esto junto al mismo grupo de personas es maravilloso, pero a veces también es muy bueno apartarte (del reparto de la película) y realmente procesar lo que está pasando, y cómo me sentía con todo ello”, indica la República en su portal.

Para la actriz, las terapias también eran necesarias para superar en familia, el cambio radical que le generó ser parte de la taquillera película porque sufría por la presión mediática. “Sé que también fue muy difícil para mi madre. Es difícil para cualquier madre que su hija pequeña de repente sea algo de lo que la gente reclame partes. Algunas veces siento que me he limitado sobre hablar de las cosas buenas y malas, porque nunca he querido parecer desagradecida, lo que tengo la oportunidad de hacer es extraordinario. Pero no siempre es fácil”.

Sin embargo, Ridley asegura que a pesar de la fama, añadió que continúa teniendo el mismo círculo de amigos. "Las personas de mi familia siguen siendo mis personas favoritas, mis amigos son los mismos y sigo viajando en metro”. Finalmente, compartió un consejo que le dio la actriz Carrie Fisher, sobre cómo evitar exponer su vida privada, por eso, no responde ninguna pregunta sobre su vida sentimental. “Es difícil tener citas una vez que apareces en Star Wars, porque no quieres darle a la gente la oportunidad de poder decir ‘me he acostado con la princesa Leia”