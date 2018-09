Lanzan versión para adultos del 'Caballero de la Noche'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La hora de los escándalos sexuales llegó a las páginas de los cómics. ¿El responsable? Batman, cuyo miembro aparece en las viñetas del más reciente número del Caballero de la Noche ilustrado por primera vez en los cómics de DC.

Mientras Joaquin Phoenix se prepara para reinventar la historia del Joker, un nuevo cómic de Batman revela un lado inédito y, literalmente, oscuro del defensor de Ciudad Gótica.

También te puede interesar: Ashton Kutcher atropella a un sujeto y él solo pide...

El miembro de Bruce Wayne se revela apenas en un par de viñetas, cuando Batman llega a su cueva, y se quita el manto de El Caballero de la Noche, para convertirse nuevamente en el magnate filántropo Bruce Wayne; pero es suficiente para poder reconocer lo que esconde la entrepierna del héroe, en la historia correspondiente al primer número de Batman: Damned, la nueva serie publicada por DC Comics, dio a conocer Screen Rant.

Aunque las reseñas han sido muy positivas ¿No debería ser suficiente esto para el éxito de Batman: Dammed? Pues al parecer no, porque cuando los fans se dieron cuenta de que DC Comics había borrado el miembro de Bruce Wayne de las versiones digitales todo se fue al traste.

La editorial justificó la censura afirmando que una imagen tan gráfica no era necesaria para la historia. Y, pues tal vez no, pero eso no los ha detenido para poner escotes gigantes en el 99% de sus personajes femeninos.

DC censura el pene de Batman en la versión digital de su nueva saga https://t.co/rXttjKrzXV pic.twitter.com/4nUVIFt51m — CINEMANIA_ES (@CINEMANIA_ES) 20 de septiembre de 2018

El contenido dirigido a lectores maduros forma parte de DC Black Label, una iniciativa para unir a los mejores escritores y artistas de los cómics, sin límites creativos ni censura; algo que en el caso de Damned definitivamente se ha cumplido al pie de la letra.

El nuevo tomo reúne al equipo de creativos Brian Azzarello y Lee Bermejo, quienes ya habían experimentado con un tono de madurez similar en su novela gráfica JOKER, publicada en 2008, sin embargo entonces, a pesar del contenido maduro del cómic se detuvieron en la desnudez.

Aparentemente, DC decidió que si Black Label realmente iba a desarrollar nuevos cómics en la línea de obras clásicas e influyentes como Watchmen, The Killing Joke, The Dark Knight Returns y Batman: Year One, entonces los límites debían ser empujados. Entonces, cuando llegó el momento de desnudar a Bruce Wayne lo hicieron sin mayor problema.

Con información de Vanguardia y Código Spaguetti.