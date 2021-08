DC presenta al primer Robin LGBT+ en comic de Batman

ESTADOS UNIDOS.- La última entrega del cómic de DC 'Batman: Urban Legends', publicada este martes en EE.UU., reveló que Robin (o, mejor dicho, la persona que se esconde debajo del traje del superhéroe, Tim Drake) es bisexual.

El detalle se desvela en la tercera parte de la historia 'Sum of Our Parts', creada por la guionista Meghan Fitzmartin, la dibujante Belén Ortega, el colorista Alejandro Sánchez y el rotulista Pat Brosseau. Al final de esta, un amigo de Tim llamado Bernard lo invita a una cita, a lo que el superhéroe responde: "Sí, creo que quiero eso".

Fitzmartin afirmó a través de su cuenta en Twitter que su "objetivo en la escritura ha sido y siempre será mostrar cuánto te ama Dios".

"Eres tan increíblemente amado e importante y observado. Estoy eternamente agradecida de que se me haya confiado a Tim Drake y su historia y (me siento) honrada de trabajar con los increíblemente talentosos Belén Ortega y Alejandro Sánchez", escribió la autora.

My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen. Forever grateful to be trusted with Tim Drake and his story and honored to work with the amazingly talented @BelenOrtega_ and @loquesunalex 💗 pic.twitter.com/h2BMotX0Iq — Meghan Fitzmartin (@megfitz89) August 10, 2021

Mientras, numerosos internautas acudieron a las redes sociales para expresar su alegría por el hecho de que el tercer personaje que encarna el papel de ayudante de Batman sea miembro de la comunidad LGBTQ.

It's SO well written, I and a lot of LGBTQ+ people can relate to having the "lightbulb moment" mentioned here pic.twitter.com/BJCMq5BbW2 — Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021

"Tim Drake finalmente saliendo del armario es tan inspirador, DC nunca quiso a un Robin 'queer', pero después de campañas de escritores y fanáticos durante años, esto por fin sucedió", afirmó un usuario.

#Batmanurbanlegends #6 is already out and with it our last chapter of “Tim Drake: sum of our parts”. It’s overwhelming all the comments and love I’m receiving from you guys, thanks for your support on my very first series with @DCComics ♥️



See you soon Tim!



♥️🏳️‍🌈♥️ pic.twitter.com/dKpS2GIajn — Belén Ortega (@BelenOrtega_) August 10, 2021

La artista Belén Ortega respondió a la ola de los comentarios y agradeció a todos por su apoyo.

Aparte de Tim Drake, también pertenecen a la comunidad LGBTQ otros personajes de cómics de superhéroes como Kate Kane/Batwoman (lesbiana), Robert Drake/Hombre de Hielo (homosexual), Loki (género fluido) o Jean-Paul Beaubier/Northstar (homosexual), entre otros.

Con información de RT.

TE PUEDE INTERESAR:

‘Batman’ estará de regreso en nueva serie animada

Ya hasta lo presume: Jennifer López hace oficial su relación con Ben Affleck

Los héroes no hacen eso: DC al eliminar escena sexual entre Batman y Catwoman