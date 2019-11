DC retira póster de Batman que causó indignación en China

Agencia

MÉXICO.- En estos tiempos que corren parece que no hay tema al que no se le acabe sacando algún tipo de polémica. Y el mundo del cómic tampoco se libra de ello. Menuda se lió cuando se inició una campaña para que DC retirara un cómic sobre el regreso de Cristo (y que finalmente acabó retirándose), o cuando DC censuró las reediciones del cómic en el que aparecía el desnudo integral de Batman. Ahora una nueva polémica ha surgido en torno al Caballero Oscuro, esta vez en China.

Según recoge Variety, la raíz de la trifulca de China con Batman reside en un póster que publicó DC para promocionar una nueva serie de cómics. Según indican, parece ser que la imagen daba a entender que se apoyaban las protestas en favor de la democracia en Hong Kong. "La ropa negra representa a Hong Kong, la máscara representa a Hong Kong, el cóctel Molotov representa a Hong Kong, ¿qué más no representa a Hong Kong?", escribió un comentarista. "No importa cuál sea la razón, poner una imagen como esta en un momento sensible como este significa que tienes un deseo de muerte", escribía otro.

A raíz de la polémica generada, DC ha decidido retirar el controvertido póster de Batman de las redes sociales. No obstante, algunos avispados lograron hacer un pantallazo del póster y compartirlo en las redes sociales, comentando el tema de la polémica que se ha generado en China. Podéis ver el póster a continuación.

#DCComics removed this Batman's Future is Young image from Instagram after Chinese accuse it as support to #HongKong protests.#Batman #HK #Comics #Censorship #DCBlackLabel #FutureIsYoung pic.twitter.com/9mHbxHqZcX