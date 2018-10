Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Con cinco meses de diferencia, la alta sociedad británica se prepara para la segunda boda real del año: hoy, Eugenie de York se casará con Jack Brooksbank: un emprendedor al que conoció cuando la hacía de mesero.

De acuerdo con información de Infobae, el futuro esposo de la princesa tiene un perfil bastante distinto al de los novios de la realeza. Hijo del prestigioso contable británico George Brooksbank y Nicola, Jack tomó un camino profesional menos conservador. Decidió no acudir a la facultad para poder montar su propio negocio relacionado con el universo de los vinos y destilados.

De hecho, cuando conoció a la hija de los Duques de York, Andrew y Sarah Ferguson, por medio de la presentación de amigos en común -en la lujosa estación de esquí Verbier (Suiza) – se encontraba trabajando como camarero en Londres.

En cambio la princesa creció en el corazón de Windsor, más precisamente en la residencia Royal Lodge. La nieta de la reina Isabel II fue la primera “royal” en asistir a un colegio pupilo mixto, el Marlborough College en Wiltshire, uno de los más exclusivos de Reino Unido.

Eugenie, que no recibe ningún tipo de sueldo por forma parte de la familia real, es directora de la galería de arte Hauser Wirth, previamente Eugenie se radicó en Nueva York para trabajar en la casa de subastas online Paddle8.

Desde el primer momento, Jack contó con la aprobación de la familia real. "Es un joven excepcional", confesó en un comunicado oficial el príncipe Andrew. Por su parte, Sarah Ferguson, lo definió como "un hijo, un buen amigo y hermano".

Por su trayectoria en la industria de las bebidas, el año pasado fue nombrado embajador en Reino Unido de Casamigos, la marca de tequila fundada por el actor George Clooney y Rande Gerber. Siempre bien relacionado, hoy su negocio se expande notablemente. Actualmente, tiene a su cargo la empresa de distribución de vinos. Entre sus aspiraciones, según sus propias palabras, sueña con tener una cadena de pubs.

La pareja tiene la completa aprobación y respaldo de la Familia Real. (Internet)

Curiosamente, Jack y la duquesa de York están emparentados. El bisabuelo de prometido, sir John Spencer Coke, era el hijo del segundo conde de Leicester, quien ocupó el cargo de Caballero Usher del Rey Jorge VI entre 1938 y 1953. Sarah Ferguson, es la tataranieta de lady Julia Coke, hija de tatarabuelo del futuro novio.

Luego de 8 años de relación, en un viaje a Nicaragua, decidieron comprometerse, la propuesta de casamiento según contaron los protagonistas fue romántica y tradicional.

Los novios dijeron en un entrevista The One Show, que Jack eligió un puesta de sol inolvidable para realizar el pedido formal, "con el atardecer el volcán de fondo, me arrodillé ", relató.