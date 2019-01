De 'El cartel de los sapos' a 'El señor de los cielos'

Agencias

RALEIGH, Carolina del Norte.- Pocos personajes del mundo del narcotráfico han tenido una vida tan alucinante y llena de contrastes como el mexicano Amado Carrillo Fuentes, opina el escritor colombiano Andrés López López, quien se dio a la tarea de averiguar la "verdadera historia del mito" y plasmarla en su nuevo libro, "El Señor de los Cielos".

"Siempre me había parecido una historia alucinante porque es un personaje que vivió un mundo en el que difícilmente cualquier otro ser humano lo va a poder hacer", dijo el autor en una entrevista telefónica con The Associated Press.

"Además de contar toda la historia de poder de este personaje, el miedo que podía causar y el mito en el que se convirtió, incluso después de su muerte, (el libro) cuenta la gran historia de amor que rodeó su vida", añadió.

Tras varios años de investigación, López López logró recrear en su libro la vida del narcotraficante sinaloense, considerado en su momento como el más poderoso de México al construir todo un imperio de tráfico de drogas por medio de aviones privados y comerciales, lo que le valió el mote de "Señor de los Cielos".

El escritor colombiano, que perteneció al Cartel del Norte del Valle, Colombia, antes de pagar una condena en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, explicó que después de crear la idea y el argumento para la serie de televisión "El Señor de los Cielos", de Telemundo, quiso ir más allá y narrar la historia de una manera diferente a través de este libro, que ya se encuentra disponible bajo el sello Prisa Ediciones-Aguilar.

"Esta idea nació hace dos años cuando comencé a crear la historia y desarrollar la estructura para la serie de televisión. En ese momento decidí escribir el libro sobre Amado Carrillo Fuentes porque me parecía que tenía todos esos elementos que hacen que uno como escritor y como lector quiera conocer", dijo López.

Indicó que a pesar de que se trata de una novela, la historia está basada en hechos reales que fueron narrados por personas cercanas a Carrillo Fuentes.

Hasta hay una historia de amor

"Me reuní con narcotraficantes que compartieron junto a Amado Carrillo, con las autoridades que lo persiguieron y tuve la oportunidad de hablar con su familia y descubrí que además había una gran historia de amor", dijo López. "Me pareció alucinante tener la oportunidad, no sólo de escribir la historia de Amado Carrillo Fuentes, sino mostrarle a la gente esa gran historia que hubo en torno a la persona de la cual se enamoró desde muy joven".

López, autor de reconocidos libros como "El cartel de los sapos" y quien ha estado al frente de importantes series de televisión como "El Cartel" y "Las muñecas de la mafia", dijo que entiende el difícil momento que está atravesando la sociedad mexicana a causa del narcotráfico, pero aseguró que contar este tipo de historias hace que la gente pueda reflexionar sobre la "difícil situación por la que está pasando el país".

"Al igual que en Colombia, todo lo que está sucediendo va a cambiar el día que la gente se atreva a contar la realidad de lo que pasa. Lo más doloroso es que nadie cuenta lo que sucede y por el contrario, se bloquea la realidad", expresó.

El escritor de 42 años, que se encuentra radicado en Miami, adelantó que está trabajando en otros proyectos para la cadena Univisión que se darán a conocer próximamente.