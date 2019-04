DC le hará competencia a Deapool con su nuevo héroe

Agencia

MÉXICO.- A finales de 2018, DC confirmó la producción de la película Plastic Man, uno de los cómics más exitosos de la franquicia y sin una adaptación live-action hasta ese entonces. Desde ese momento, Ben Schwartz manifestó su interés en interpretar el papel de este superhéroe y, ahora, afirma que podría ser el nuevo Deadpool de DC.

En una entrevista para Comic Book durante el CinemaCon, el actor aseguró que si se logra hacer un personaje cómico con Plastic Man, se podría conseguir algo muy similar a lo que logró Tim Miller con Deadpool, indicó el portal de noticias Cinepremire.

“Si ves el Plastic Man original, él es un ladrón, obtiene superpoderes y usa sus conexiones con el mundo corrupto para ayudar a la policía. Pero en mi cabeza, qué divertido sería que fuera un ladrón, obtuviera superpoderes y dijera: ¡Al diablo, quiero seguir siendo corrupto! Además, si miras los dibujos animados, ¡él también es chistoso! Y creo que lo que hicieron Ryan Reynolds y Tim Miller con Deadpool, también podría existir un superhéroe divertido en DC”, dijo el actor en la entrevista con Comic Book.

Ahora, ante la confirmación de Amanda Idoko como la guionista de esta película, Ben Schwartz afirmó que está muy emocionado por que ella sea la escritora. “Tienen una gran escritora, tienen una gran escritora. Estoy emocionado de que ella lo escriba. Y luego, en la oportunidad de uno en mil millones que tengo para hacer una audición o incluso hacerlo, sería una locura”.

¿Ustedes esperan ver a Ben Schwartz como el nuevo Plastic Man? Hasta el momento no hay confirmación de quién formará parte del elenco de la película y, según The Hollywood Reporter, únicamente confirmaron a Bob Shaye como el productor ejecutivo de Plastic Man y a Amanda Idoko como la guionista. Aún no hay detalles sobre quién podría dirigir esta nueva producción del DCEU.

Ben Schwartz es mejor conocido por su aparición en la exitosa serie Parks and Recreation como Jean-Ralphio y por hacer la voz de Rutabaga Rabitowitz en Bo Jack Horseman. Próximamente interpretará a Sonic en la película live-action Sonic the Hedgehog.