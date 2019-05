Roberto Palazuelos se lanza como escritor

Juan Carlos García

Ciudad de México.-Entre su trabajo como empresario hotelero y sus actividades como abogado y actor, Roberto Palazuelos encontró un espacio para escribir el libro "Alquimia para el Éxito".

"El Diamante Negro", quien estrena mañana su filme Cofradía, en Claro Video, compartió detalles del libro que editará con Penguin Random House México.

"Es un libro que habla de mis experiencias tanto buenas como malas para llegar al éxito en los negocios. Es de pensar positivo, pero también tener actitud de triunfar y de generar un ambiente de éxito", apuntó en enlace telefónico desde la Riviera Maya.

Actor de las telenovelas Hasta el Fin del Mundo y Qué Bonito Amor, el acapulqueño dijo que siempre se había sentido atraído por la idea de escribir un libro, pero por tiempos no lo había concretado.

"Creo que estará en librerías en unos meses más. La verdad tenía muchas ganas de hacer el proyecto, ya tengo como un año y medio en esto... ¡y vamos con todo!"

"Yo hago énfasis en el éxito como empresario. Creo que es necesario entender que quien piensa sólo en dinero, no va por el camino adecuado. Más bien hay que plantearse que quien ofrece un servicio, debe saber satisfacer al cliente y si ofreces un producto, debe ser de calidad", detalló Palazuelos.

En cuanto a lo actoral, Roberto está feliz de que luego de más de un año de haber filmado Cofradía, con Gabriel Soto, Juan Vidal y Raúl Coronado, finalmente ya se estrene en la plataforma de streaming.

"Me dio mucho gusto poder apoyar al director Emilio Ramón Vidal, porque él me ayudó cuando yo hice mi propio proyecto, Sálvame. Además la historia es muy buena.

"Trabajé con Gabriel, con quien llevo una amistad de años y la verdad fue una historia filmada con mucho profesionalismo, en la que todos aprendimos y crecimos".

En esta producción, Palazuelos y Soto interpretan a dos hermanos, Janco y Yago, respectivamente, quienes son separados en su infancia y toman caminos muy distintos.

Al reencontrarse, ambos inician una ambiciosa batalla por poder y amor.

"Soy de los que cree que cuando tienes sueños debes ser muy cuidadoso. Si los andas contando a todo el mundo, generas envidias o te tiran mala onda. El hermetismo es bueno, no hay que tirar energía a lo loco".

Roberto Palazuelos, Actor y empresario.