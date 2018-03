Kim Kardashian 'saca las uñas' por Kanye West

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Kardashian siempre logra estar vigente en el mundo del espectáculo, sin embargo, la que siempre luce más sin duda es Kim Kardashian y desde que se casó con el rapero Kanye West tambiénn se ha visto en el ojo del huracán últimamente pues las críticas 'le llueven'.

De acuerdo con el portal Vanguardia, ahora los internautas se unieron a una moda de memes conocidos en Estados Unidos como los get out memes —sí, haciendo alusión a la película ¡Huye!— que insinúan cosas negativas de Kanye, como por ejemplo, que se casó con ella porque le quitaron la mitad del cerebro y que ahora vive en el famoso “sunken place”, es decir, un lugar oscuro y triste, alejado del planeta Tierra, en el que solo viven los afroamericanos… como le sucede en una escena al protagonista de ¡Huye!

Kim se puso como loca y aprovechó una entrevista con la revista Elle para reescribir algunos titulares que se han escrito de ella y su familia.

Por ejemplo, cuando sus trolls escribieron que su matrimonio es parecido a la operación que sufre el protagonista de ¡Huye!, Kim los calificó de “tontos” y “estúpidos”.

Aquí algunos titulares que Kim reescribió y que pone en su lugar a más de un hater.

En medio de una familia famosa, Kendall Jenner ha conseguido lo imposible: proteger su vida privada y mantener en estricto secreto sus relaciones sentimentales.

Aunque nunca han faltado jóvenes famosos con los que se la relacionara, recientemente comenzaron a circular una serie de rumores que apuntaban a que la modelo podía estar interesada también en personas de su mismo sexo, algo que ella ha desmentido ahora rotundamente, informa el portal Quién.com.

"No creo que haya un ápice de bisexualidad o homosexualidad en mi cuerpo, ¡pero nunca se sabe! ¿Quién puede decidir algo así? Estoy abierta a experimentar, no estoy en absoluto en contra de ello. Simplemente es algo que no he hecho aún", comenta la top model en el último número de la revista 'Vogue'.

"No soy gay, no tengo nada que esconder, y jamás ocultaría una cosa así", añade para resolver rotundamente el debate sobre su orientación sexual.