¡Rompe el silencio! Daniela Luján habla sobre Belinda

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La supuesta rivalidad que existe entre Belinda y Daniela Luján ha sido aclarada por fin. En entrevista para Multimedios, Luján habló sobre los rumores que han existido a los largo de los años. Informa Grupo Fórmula.

También te puede interesar: Luis Miguel estrena nueva canción (video)

Y es que recordemos que todo este conflicto inició por una telenovela llamada "Cómplices Al Rescate", esto cuando ambas actrices eran apenas unas niñas. Al parecer, dicha telenovela infantil habría sido otorgada a Daniela pero al final, el protagónico fue dado a Belinda.

Sobre esto, Luján por fin aclaró si en verdad hay una rivalidad con la intérprete de "Egoísta", "El pasado fue hace 15 años, no manches… A mis 14 años claro que me afectaba muchísimo, porque a mis 14 años me afectaba muchísimo todo. Hay cosas que se salen de control. Así como nunca sabes qué están buscando en un casting, nunca sabes las decisiones de los productores".