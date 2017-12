Eminem planea, ¿secuestrar a la hija de Trump?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- No es la primera vez que el rapero critica al actual presidente de los Estados Unidos, incluso, en octubre de este año, en una actuación improvisada en los premios BET, dijo que Trump era "un abuelo racista de 94 años que ignora el pasado segregacionista de América".

En una entrevista después de este suceso, Eminem dijo que le hubiera gustado que Donald lo escuchara y respondiera ante las palabras que el rapero le dedicó.

También te puede interesar: ¿La 'Roca' para presidente?; esto dijo el actor al respecto

Ahora bien, el día de ayer el cantante estrenó su noveno álbum 'Revival', en el cual dedica unas palabras Ivanka Trump y a su padre. La canción se llama 'Framed' y ahí fantasea sobre tener a la hija del mandatario en la cajuela de su auto, asimismo, la llama "estúpida pequeña niña rubia".

Y esto no termina aquí, en otra de las canciones de Marshall Mathers, verdadero nombre del intérprete, llama a Donald, ario. Además, añade que es momento de enterrarle y de que se prepare para su destitución.

Shady Fireside Chat live right now on @shade45 #Revival