Declaran a Ed Sheeran no culpable en juicio por plagio

El cantante Ed Sheeran fue declarado no culpable en el juicio por supuesto plagio de la canción "Thinking Out Loud" que interpuso la familia de Marvin Gaye.

El juez Luis Stanton, de la corte de Manhattan, resolvió que el tema de Ed Sheeran es original aunque pueda tener coincidencias con la canción "Let's Get It On" de Gaye.

#ÚltimaHora | El artista británico Ed Sheeran no plagió la canción de Marvin Gaye "Let's Get It On" al componer su éxito mundial "Thinking Out Loud," determinó un jurado de un tribunal de Manhattan.



Sheeran se levantó y abrazó a su equipo de abogados cuando el jurado determinó… pic.twitter.com/A2jHINQwza — NMás (@nmas) May 4, 2023

Fue desde el pasado lunes que comenzó el juicio que enfrenta a “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran con “Let’s Get It On” de Marvin Gaye con su selección de jurado y declaraciones de apertura.

Los herederos de Ed Townsend, coautor con Gaye del tema de clásico del soul de 1973, demandaron al joven británico, alegando que la exitosa canción del astro británico pop de 2014 tiene “sorprendentes similitudes” con “Let’s Get It On” y “elementos comunes evidentes” que violan sus derechos de autor.

La demanda fue presetada en 2017 y fue hasta mayo que comenzó el juicio que a un principio se pensaba que duraría toda la semana en una corte federal de Manhattan presidida por el juez Louis L. Stanton de 95 años.

Congrats to Ed Sheeran for winning this case. This is BIG for songwriters, and creatives. pic.twitter.com/wGFlAQploS — x (@napkingcolejr) May 4, 2023

Una popular canción

“Let’s Get It On” de ritmo lento y sensual se ha escuchado en innumerables películas y comerciales y ha sido reproducida millones de veces en los últimos 50 años.

Por su parte, “Thinking Out Loud”, ganó un Grammy la canción del año, es una versión mucho más directa sobre el amor y el sexo.

Con información de Reforma/AP.