Declaran inocente al presunto asesino del esposo de Sharis Cid

GUANAJUATO.- Héctor Jasso Altamirano, presunto autor intelectual del homicidio de Isaías Gómez, esposo de Sharis Cid, fue declarado inocente por falta de pruebas e inconsistencias en el caso.

Al salir de prisión, en San Miguel de Allende (Guanajuato), donde permaneció recluido 10 meses, el cuñado de la actriz mostró su satisfacción por haber recobrado su libertad. “Me siento muy contento y feliz, pasé 10 meses aquí, no tengo palabras para agradecer tanto esfuerzo que ha hecho tanta gente, su cariño, tengo mucha gente que abrazar, que besa”.

De acuerdo a Quién, Jasso está casado con Edelmira Gómez, hermana de Isaías, quien fue asesinado a balazos el 30 de septiembre de 2018 en San Miguel de Allende.

Héctor Jasso también dijo a los medios que aguardaban su salida que aún no sabe si interpondrá una contrademanda, pues lo único que le interesa es estar con su familia. “Se hace justicia, México necesita un país con justicia, debe ser posible que un hombre inocente esté en la calle tranquilo, sin tener miedo que le pueda pasar esto como a mí.

“Yo soy un hombre inocente que toda la vida me he dedicado a trabajar, a servir, a aportar, y lo que me hicieron tal vez fue una prueba del Señor y ahora lo que necesito es relajarme y estar con mi familia. Les debo mucho a mi familia, mi hermana, mis suegros, me falta tiempo para abrazar a todos…Ahorita no estoy pensando en eso, yo ya no quería estar un día más aquí, cada día era más largo y difícil, pero ya estoy afuera”.

En un principio se había pensado que Héctor Jasso había sido el autor intelectual del homicidio de Isaías Gómez y por eso fue detenido y después encarcelado. Su esposa, Edelmira Gómez era socia de Isaías en un hotel que los hermanos acababan de inaugurar horas antes del asesinato.

Sobre el proceso que enfrentaba su cuñado, Sharis Cid había comentado en junio: “Yo todavía pensé que esa persona allegada a nosotros no tenía que ver, todavía, soy tan tonta, pero bueno. Así es la vida, hay que cuidarnos de todo mundo y a echarle ganas”.