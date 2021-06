¿Dejará la cárcel? Apelarán decisión de prisión preventiva en contra de Héctor N.

Inconsistencias y favoritismos, es lo que el José Luis Guerrero Mendoza, abogado del actor Héctor N., denunció y puso de manifiesto su intención de apelar el día de mañana la vinculación a proceso de su cliente por el delito de abuso sexual de su hija Alexa.

También explicó que pudieron compartir en una conferencia que dieron el día de hoy, una parte de la audiencia en el que el juez de control, el licenciado Sergio Acevedo Villafuerte, identifica y reprende a la fiscalía y al ministerio público que actuaba en su representación, por haberle ocultado los tres dictámenes periciales y haber extendido una orden de aprehensión con una opinión no especializada, por alguien no reconocido como perito auxiliar, documento que aportó la parte acusatoria.

Un aspecto grave que el litigante señala es que en las declaraciones de la hija de Ginny Hoffman no coinciden, es decir al ministerio público le dijo una cosa y al psicólogo al que consultó para realizar su dictamen u opinión técnica le dijo otra.

"Cuando declara en octubre y lo vuelve a hacer el 26 de febrero de este año. En tres ocasiones la valoración pericial le dice que no, no hay delito, buscan entonces la opinión de un particular y le declaran hechos distintos a lo dicho al ministerio público. Si hubiera existido realmente un interés de la presunta víctima de que se atendiera y se revisara su derecho a la justicia, hubiese puesto los mismos hechos, no los hubiese alterado", comentó.