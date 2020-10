Demanda PlayBoy a Fashion Nova por vender disfraz de conejita

ESTADOS UNIDOS.- Playboy interpuso una demanda contra la firma de e-commerce Fashion Nova por vender un disfraz muy similar a su icónico Traje de Conejita, que es una marca registrada.

En la querella interpuesta el martes, en una corte de California, Playboy señala que durante esta temporada de Halloween la marca ha promovido y comercializado un diseño que se parece mucho al suyo, pues tiene las orejas de conejo, la cola, las muñequeras, el corset y el collar de moño.

Playboy también sostiene que la compañía ha hecho creer a los consumidores que existe una colaboración entre ambos y beneficiarse de eso.

Fashion Nova también promueve sus disfraces con la descripción "Bunny of the Month" (Conejita del Mes), que Playboy asegura es una clara referencia a su marca "Playmate of the Month".

"Desde su origen décadas atrás, y a través de su constante uso, el Bunny Costume (Traje de Conejita) ha sido no funcional y ha servido para distinguir los bienes y servicios de Playboy de sus competidores, y para identificar a Playboy como la fuente de esos mismos", explicó la compañía fundada por Hugh Hefner.

El Traje de Conejita ha sido portado por figuras como Dolly Parton, Gloria Steinem y Kate Moss.

Estándares de calidad no son los mismos, dice PlayBoy

Además, Playboy reclama que Fashion Nova no tiene los mismos estándares de calidad.

En la demanda exige la reparación de daños de forma monetaria y otras medidas cautelares. Especifica que, previo a la denuncia, envió una carta de infracción para que la firma dejara de comercializar el producto, mas no obtuvo respuesta alguna.