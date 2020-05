Disney, CBS Y ABC Studios sufren demanda por supuesto caso de acoso sexual

ESTADOS UNIDOS.- Disney, CBS Corp. y un grupo de ejecutivos ligados a la serie Mentes Criminales recibieron una demanda de acoso sexual y discriminación del Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California, reportó Deadline.



La agencia estatal presentó su queja principalmente contra Gregory St. Johns, ex director de fotografía de Disney, ABC Studios y CBS Corp., productores conjuntos de Mentes Criminales, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.



"(Durante 14 años, St. Johns) Participó en el acoso sexual, la discriminación y represalias contra personas que trabajaban en el set del programa, incluidos sin limitación, a miembros del equipo de producción", se lee en los documentos legales, que conjuntan 23 páginas.

"La conducta de St. Johns fue desenfrenada, frecuente y abierta. Con la ayuda de los acusados, St. Johns creó un ambiente de trabajo intimidante, hostil y ofensivo sin control en el equipo de Mentes Criminales".



En la demanda se detalló que el acusado obtuvo el respaldo del equipo ejecutivo de producción, incluidos la showrunner Erica Messer, los productores ejecutivos Harry Bring y John Breen Frazier, el director Glenn Kershaw y la gerente de producción de la unidad Stacey Beneville.



"St. Johns continuó con su conducta ilegal durante años. El equipo ejecutivo de los acusados no sólo tenía un conocimiento real y constructivo de la conducta abusiva de St. Johns", se añadió en el texto.

"A lo largo de los años no se tomaron las medidas necesarias para prevenir el acoso y la discriminación basados en el sexo, ni se tomaron las medidas correctivas adecuadas. En cambio, los ejecutivos despidieron a cualquiera que se resistiera o que evadiera tácitamente los avances o abusos de St. Johns".



El fotógrafo dejó de formar parte del equipo de producción de las empresas desde hace un tiempo; la quinceava y última temporada de Mentes Criminales concluyó en febrero de este año.



Esta no es la primera demanda que se le hace no sólo a St. Johns sino también a ABC Studios y a CBS Corp., ya que el ex segundo operador asistente de cámara, Todd Durboraw, los señaló hace seis meses en una queja de 10 reclamos en la que citó la mala conducta del fotógrafo y de otros ex miembros del proyecto como Anthony Matulic y Dauv McNeely.



Ningún representante de Disney, ABC Studios o CBS Corp., que ahora es propiedad de ViacomCBS, ha realizado declaraciones al respecto.