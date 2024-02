Demandan a Wilfrido Vargas por derechos de autor de "El baile del perrito"

El reconocido merenguero Wilfrido Vargas se encuentra en medio de un embrollo legal, ya que el compositor, arreglista y productor dominicano Juan Valdez Ybet lo ha demandado por la autoría del icónico tema "El baile del perrito".

El conflicto legal entre ambos músicos tomó un nuevo giro cuando se pospuso la primera audiencia, inicialmente programada para el miércoles, hasta el 22 de mayo. Esta decisión prolonga la incertidumbre sobre el desenlace de la disputa.

Valdez optó por tomar acción legal para reclamar los beneficios y derechos de "El baile del perrito", una canción que vio la luz en 1989, siguiendo el consejo de una asociación de compositores. Según Valdez, esta medida se volvió necesaria debido a las presuntas promesas incumplidas por parte de Vargas, lo que lo llevó a buscar una resolución en los tribunales.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, dijo Valdez a The Associated Press

Explicó que sólo reclama el lado B de la canción, aunque compositores y analistas coinciden en que el tema es propiedad de Valdez en su totalidad.

“Pero yo no reclamo eso, yo reclamo la B de la canción”, dijo. “El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de ‘El baile del perrito’, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce”.

El equipo de Vargas rechazó hacer declaraciones de momento.

“Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”, dijo el manejador del artista dominicano a The Associated Press.

“El baile del perrito”, es una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Vargas y contribuyó a su posicionamiento internacional a principios de la década de 1990.

“Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, señaló Valdez, quien agregó que no busca perjudicar a Vargas.

Con información de AP.