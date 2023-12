Demandan a Cardi B y Offset por destruir una casa en Los Ángeles

Los cantantes Cardi B y Offset fueron demandados por presuntamente causar daños a una casa de alquiler en la que se alojaban en Los Ángeles, informó el medio TMZ.

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, los raperos son acusados de incumplimiento de contrato y negligencia por parte del dueño de la propiedad en Los Ángeles, quien afirmó que Cardi, de 31 años, y Offset, de 32, vivieron en la casa durante 20 meses y abandonaron el lugar en octubre "sin previo aviso".

Los médicos sostuvieron que los músicos no pagaron el alquiler ni los servicios públicos durante un "período de tiempo".

