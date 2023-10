Disney y Miramax enfrentan demanda por agresión de Harvey Weinstein

La actriz Julia Ormond, famosa por filmes como Leyendas de Pasión y Lancelot: El Primer Caballero, demandó a Disney, la compañía de mánagers CAA y Miramax por una presunta agresión sexual que sufrió a manos de Harvey Weinstein en 1995.

La británica presentó su demanda este miércoles ante la Corte Suprema de Nueva York, sin dar nombres específicos de sus antiguos representantes o ejecutivos puntuales de Disney.

