Demencia frontotemporal, la enfermedad diagnosticada a Bruce Willis

A casi un año de ser diagnosticado con Afasia, el actor de cine, Bruce Willis tiene un diagnóstico claro sobre la enfermedad que tiene, revelando Rumer Willis; que su padre padece de demencia frontotemporal, un padecimiento que no tiene cura.

Fue a través de un post realizado a través de Instagram, que la mayor de las hijas de Bruce Willis, Rumer Willis, reveló que su padre padece de demencia temporal:

"Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, el no comunicarse efectivamente son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", compartió con sus 999 mil seguidores de la red social.

Por lo tanto, de 67 años y con una carrera que data de los años 80, Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia el cual provoca un desorden del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de una persona.

La demencia frontotemporal es la degeneración progresiva de los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que afecta la habilidad de toma de decisiones, el procesamiento de las emociones y el lenguaje.

En la demencia frontotemporal, partes de estos lóbulos se encogen (atrofia).

Los signos y síntomas varían, según qué parte del cerebro esté afectada. Algunas personas con demencia frontotemporal tienen cambios dramáticos en su personalidad y se vuelven socialmente inapropiadas, impulsivas o emocionalmente indiferentes, mientras que otras pierden la capacidad de usar el lenguaje adecuadamente.

La demencia frontotemporal puede diagnosticarse erróneamente como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer.

Asimismo, ante el caso del actor de "Armageddon", "Duro de Matar" y "Mi Encuentro Conmigo", se explicó que actualmente no existe un tratamiento para la enfermedad, esperando que, en los próximos años, exista una solución o un fármaco que pueda evitar que continúe la demencia.

A medida que avanza la condición de Bruce, se espera que la atención de los medicos pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación.

Al darse a conocer la noticia, de inmediato famosos como Aaron Paul, Alanna Masterson y Jamie Chung le mandaron sus mejores deseos al actor.

Cabe mencionar, que hace unos meses se dio a conocer que Bruce Willis cambió su testamento y prácticamente desheredó a Rumer, Scout, y Tallulah, hijas que tuvo con la actriz Demi Moore, pues solo le dará 1 millones de dólares a cada una cuando la fortuna que posee es de 250 millones de dólares.

Lo de Bruce Willis me ha roto. Su ex mujer y mejor amiga Demi Moore ha comunicado que padece demencia. Bruce siempre ha sido y será una de esas estrellas únicas con luz propia del mejor Hollywood. El apoyo que está recibiendo de Demi me parece una lección de amor muy bonita 🥹 pic.twitter.com/iSuoT8pooA