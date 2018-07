Por presunta sobredosis, Demi Lovato cancela conciertos

Agencia

Ciudad de México.- Los conciertos previstos para esta semana de Demi Lovato fueron cancelados, debido a que fue hospitalizada de emergencia.

La cantante estadounidense actuaría esta noche en una playa de Atlantic City, Nueva Jersey, pero la compañía organizadora del evento, Live Nation, dijo en un comunicado que “la actuación de Demi fue cancelada a la luz de la noticia”, informa MVS Noticias.

Los boletos de hoy aún serán válidos para el espectáculo del jueves, que incluye a la cantautora Lauv, quien actualmente tiene un éxito con “I like me better”.

Quienes compraron entradas para ver a Demi Lovato ahora también podrán asistir al concierto de The Chainsmokers de este domingo. Ambos shows son parte del festival Atlantic City BeachFest Concert Series. El que prefiera un reembolso puede pedirlo en los puntos de compra. Lo mismo ocurrirá con el show programado para este domingo en Canadá.

Lovato se presentaría en el Echo Beach en Canadá a beneficio de RBCxMusic para Kids Help Phone, teniendo como invitado especial a Jason Mraz. El ganador de dos premios Grammy, tuiteó: "Mis más sinceras disculpas a mis fans y a los de Demi Lovato. Le deseamos (a Lovato) buena salud y una buena recuperación".

El publicista de la artista informó ayer: “Demi está despierta y con su familia, quienes quieren darles las gracias por todo el amor, buenos deseos y apoyo recibido”.

