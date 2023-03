Demi Lovato debutará como directora en ‘Child Star’

Demi Lovato estrenará su faceta como directora, junto a Nicola Marsh, en un largometraje que explorará la experiencia de artistas que comenzaron su carrera como estrellas infantiles, al igual que ella.

Child Star, nombre provisional del proyecto, promete mostrar una serie de entrevistas con ex estrellas infantiles, aunque los participantes aún se mantienen en secreto, mismas que serán dirigidas por Lovato.

Demi Lovato will make her directorial debut with a documentary on child stardom for Hulu.



The documentary named “Child Star” will deconstruct the highs and lows of growing up in the spotlight through the lens of “some of the world’s most famous former child stars.” pic.twitter.com/GsDPrx6BlE