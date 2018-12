Demi Lovato regresa... ¡más activa que nunca!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En los meses previos a su recaída y a la sobredosis posterior que a punto estuvo de costarle la vida el pasado julio, Demi Lovato había compartido con frecuencia vídeos e imágenes de sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio en distintas artes marciales que se habían convertido en una parte aún más importante de su rutina a raíz de los romances que mantuvo con los luchadores Guilherme 'Bomba' Vasconcelos y Luke Rockhold tras su ruptura con el actor Wilmer Valderrama en 2016, informó el portal Quién.

Este martes la estrella del pop ha confirmado su regreso al gimnasio publicando una fotografía suya ataviada con su atuendo de jiu jitsu y el cinturón azul que consiguió el año pasado, junto al mensaje: "Pelo sudado y hecho un desastre #cinturón azul #no te rindas".

La práctica de esas disciplinas no solo contribuyó a la impresionante transformación física que comenzó cuando aún mantenía una relación con Wilmer Valderrama, también fue un pilar fundamental en todo su proceso de recuperación después de que tocara fondo en 2012 y acabara instalándose durante una larga temporada en un centro donde hacer frente a sus adicciones.

"Es terapéutico, desde luego. Cuando estoy en el gimnasio es cuando más segura me siento de mí misma, entrene en lo que entrene, ya sea boxeo, kickboxing, Muay Thai o jiu-jitsu", confesaba ella en una entrevista a la revista Us Weekly, en la que aseguraba que -aunque aún se veía defectillos- su rutina deportiva le había ayudado a aceptarlos y quererlos. Me siento segura de mí misma gracias a mis esfuerzos diarios. Cada día me miro al espejo, y me repito que soy preciosa pase lo que pase, que tengo que aceptar mis defectos tal y como son, que mis curvas son bonitas, y que ésta soy yo. Espero poder inspirar a otras chicas para que vayan al gimnasio y así se vean sanas y cómodas en su propia piel".