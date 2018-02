Demi Lovato llegará a México con su gira: Tell me you love me

Agencia

MÉXICO.- La estrella del pop Demi Lovato regresará a México como parte de su gira mundial 'Tell me you love me world tour', la cual toma el nombre de su nuevo material discográfico y que también llevará a Europa.

La ex chica Disney tendrá su primera presentación en la Arena Monterrey, el 4 de mayo a las 21:00 horas, y dos días después, el 6 de mayo, ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México, en el mismo horario.

Actualmente, Demi Lovato tiene una agenda llena de shows mientras que su colaboración con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, Échame la culpa, continúa en los primeros lugares de popularidad.

De acuerdo con un comunicado, es una de las exponentes más importantes del pop de los últimos años, lugar que ha ocupado gracias a su talento y su particular forma de interpretar.

La venta de boletos comenzará el 23 de febrero para el público en general.

Demi le dice 'adiós' a las dietas

De acuerdo a quien.com, fue en su reciente documental “Simply Complicated”, donde confesó que aún hoy en día batalla con sus problemas alimenticios, que incluyen atracones de comida, vómitos y purgas. Incluso, aceptó haber recaído después de terminar su relación con el actor Wilmer Valderrama, en 2016.

"Cuando estaba en una relación con Wilmer pasé tres años sin purgarme y, cuando terminamos, esa fue una de las primeras cosas que hice", confesó Lovato en la íntima producción.

La también actriz reveló en su Twitter que está lista para otro paso en su camino a la sanidad: "Dejar las dietas".

"Ya no me negaré gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans", dijo.

"Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida". No cabe duda que Demi es un ejemplo para sus seguidores.

Con información del portal Excélsior