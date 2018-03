Demi Lovato derrama lágrimas en show por sus seis años sobria

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El viernes pasado fue un día muy especial para Demi Lovato. La artista celebraba seis años sin beber alcohol, una fecha muy señalada que coincidió con uno de sus conciertos en Brooklyn.

Lo que Demi no esperaba era que su público le cantase el cumpleaños feliz, a modo de felicitación ya que, ese día, era como si hubiese vuelto a nacer. La cantante no pudo evitar la emoción y se puso a llorar ante las muestras de cariño de sus fans, informa el portal La Vanguardia.

En el concierto, que contó con la presencia de DJ Khaled y Kehlani, la cantante estaba sentada en su piano cuando ambos irrumpieron en el escenario con una clara intención: felicitar a la artista por llevar seis años sobria.

DJ Khaled animó al público a que le cantaran el cumpleaños feliz, por lo que la ex chica Disney se puso a llorar de la emoción pero recuperó la compostura para dedicar las unas palabras a sus seguidores.

DJ Khaled and Kehlani congratulating Demi Lovato for being 6 years sober at Barclays Center in Brooklyn, NY - March 16th #TMYLMTourBrooklyn pic.twitter.com/3MmNmrcQ9I — Demi Lovato News (@justcatchmedemi) 17 de marzo de 2018

“Ayer fue un gran día para mí. Ayer, hace seis años atrás, estaba bebiendo vodka metido en una botella de Sprite a las nueve de la mañana, vomitando dentro de mi coche y sólo recuerdo pensar: 'Esto ya no es divertido. Solo soy como mi padre’”.

La cantante, visiblemente emocionada, continuó diciendo: “Así que hice cambios en mi vida. La razón por la que me he mostrado tan abierta sobre mi historia es porque sé que hay gente aquí esta noche que necesita pedir ayuda y quiero hacerles saber que todo está bien. La salud mental es algo de lo que todos necesitamos hablar y necesitamos eliminar el estigma que tiene. Así que apoyemos la concienciación. Hagamos saber a todo el mundo que no pasa nada por tener problemas de salud mental y de adicción. Soy bipolar, lo que sea. Me preocupo de mí misma”.

Lovato quiso terminar su speech con unas palabras dirigidas directamente a aquellos que le han salvado la vida: sus fanáticos. “Nunca podré darles las gracias lo suficiente por el apoyo que me han dado durante estos años. Han perdonado mis errores. Así que gracias por ser parte de los que me han salvado la vida. Los quiero chicos”, concluyó.