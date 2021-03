Demi Lovato revela que fue abusada sexualmente cuando era "estrella Disney"

Demi Lovato se ha vuelto tendencia nuevamente tras relevar un terrible abuso del que fue víctima: perdió su virginidad producto de una violación de su pareja cuando ella era adolescente.

La cantante reveló esta información en su nuevo documental "Demi Lovato: Dancing with the Devil" ("Demi Lovato: Bailando con el diablo"), un producto original de YouTube que narra la historia de las adicciones con las que lidió durante su juventud.

La serie consta de 4 episodios los cuales fueron presentados como el filme de apertura del festival SXSW.

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", comenzó Lovato.

"Estábamos en una relación, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'", cuenta. "Pero eso no importó -lo hizo igualmente".

La cantante no reveló la identidad de su atacante pero menciona que a pesar de que dio a conocer este asalto, el agresor no recibió castigo alguno ni fue retirado de la película en la que trabajaba, además tuvo que enfrentarse a tener qué verlo todos los días.

También te puede interesar:

¿Ataque psicótico? Niegan que Rafael Amaya haya sufrido delirio de persecución

Alejandro Fernández celebra el nacimiento de su primer nieto

Actor de Televisa, Eduardo Shacklett acusado de abuso sexual contra menor de edad