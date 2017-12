¡En pleno invierno! Demi Lovato sorprende con traje de baño

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los más de 60 millones de fans de Demi Lovato quedaron paralizados cuando la actriz y cantante compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde muestra un traje de baño con un pronunciado escote.

De acuerdo al portal Quién, este fue el año de Demi Lovato, ya que sacó un nuevo álbum, realizó su documental Simply Complicated e hizo un dueto con el artista del año Luis Fonsi, la canción "Échame la culpa" ha sido número uno e incluso ha ganado discos de oro alrededor del mundo.

Siguiendo este camino, la ex estrella de Disney también se encuentra muy bien de salud, pues en muchas ocasiones ha hablado abiertamente de la bipolaridad y bulimia que padecía. Ahora la actriz no podría estar en mejor forma y prueba de esto es lo segura que se encuentra con su cuerpo.

La intérprete de Échame la culpa escribió "enamorada de este traje de baño".

Las reacciones no se hicieron esperar y hasta el momento, la foto tiene más de 3 millones de 'me gusta' y cerca de 40 mil comentarios. No es la primera vez que la cantante comparte una foto así.

Hace una semana publicó una foto donde está posando con otra prenda que también generó diversas reacciones entre sus fans.

Por otro lado, la actriz está promocionando su reciente sencillo musical "Tell me you love me", el cual cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Youtube.

Además, Demi Lovato tuvo una colaboración con el puertorriqueño Luis Fonsi en la canción Échame la culpa donde canta en español y en inglés, y el tema se volvió rápidamente un éxito.